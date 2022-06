Viele Köche werken an neuer Linzer Digital-Uni

Viele Gegenstimmen in der Begutachtung

Im Begutachtungsprozess war an der noch unter Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigten neuen Einrichtung heftige Kritik geübt worden: So gab es Zweifel an wissenschaftlichem Anspruch, Zeitplan und Finanzierung. Senat und Betriebsrat der Linzer Uni bezweifelten, dass es sich wirklich um eine TU handelt. Die Universitätskonferenz (uniko) sah eine extrem einseitige Orientierung an den Bedürfnissen der oberösterreichischen Industrie und warnte in diesem Zusammenhang vor einer Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre.