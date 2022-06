Das Klimaticket hat sich als „Knüller“ entpuppt

Ehrlich, ich hätt’s mir nicht so angenehm vorgestellt. Seit 1. Mai pendle ich mit dem „KlimaTicket OÖ Regional“ um 365 Euro pro Jahr mit dem Bus vom Mühlviertel zur Redaktion nach Linz. Und spare damit nicht nur beim Sprit, sondern vor allem auch Nerven. Denn der Haselgraben ist wegen Bauarbeiten (wieder einmal) nur aufwärts für alle Fahrzeuge offen, man muss also mühsam über Kirchschlag tuckern, wenn man privat in die Landeshauptstadt will.