Heckspoiler: Ruraler Punk aus dem Unterbewusstsein

Live-Termine

Heckspoiler live mit dem neuen Album „Tokyo Drift“ im Gespäck gibt es ganz ohne Corona-Beschränkungen gleich mehrmals in Österreich. Am Mittwoch, 15. Juni spielen Zelko und Hutterer im Wiener B72 auf, am 16. Juni im Salzburger Rockhouse, am 17. Juni im Grazer ppc und am 18. Juni in der Linzer Stadtwerkstatt. Weiter geht‘s dann noch am 22. Juli Woodstockenboi Festival in Stockenboi, am 23. Juli beim Rock im Dorf Festival in Kirchdorf und am 29. Juli beim Tauerngold Festival in Schwarzach. Alle Termine, weitere Infos und Tickets finden Sie unter www.heckspoiler.org.