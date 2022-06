Corona-Medikament gegen Haarausfall zugelassen

Mindestens 80 Prozent der Haarpracht kehren zurück

Die Krankheit tritt dabei gar nicht so selten auf - alleine in den USA sind jährlich mehr als 300.000 Menschen davon betroffen. Die nun zugelassenen Tabletten seien in zwei Studien mit Patienten, die mindestens 50 Prozent ihres Haares verloren hätten, für mehr als sechs Monate getestet worden, schrieb die FDA weiter.