Die Parteien kommen auf frühsommerliche Touren

Sommerkampagne der FPÖ

Und die FPÖ? Die startet eine Kampagne, die Erwin Angerer mit Sozialthemen zeigt: Pflegescheck, Gratiskindergarten, Pflegelehre und Familienscheck. Offenbar identifizieren die Blauen kurioserweise das Soziale als Achillesferse der SPÖ. Die Blauen, die auch Neuwahlen fordern, bringen das Thema der Reform des zweisprachigen Gerichtswesens in Kärnten ins Parlament. Christian Ragger will heute wissen, welche Kärntner in die Verhandlungen über den umstrittenen Gesetzesentwurf eingebunden waren. Darüber hinaus gibt es ein Match Blau gegen Grün: Ministerin Leonore Gewessler will den Bau von Windrädern erleichtern, die FPÖ kündigt Widerstand an.