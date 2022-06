Pierer startet „mitten im Auge des Taifuns“

Am Montag-Nachmittag war der KTM-Chef erwartungsgemäß zum neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung Oberösterreich gewählt worden. Sein erster offizieller Auftritt folgte dann um 18 Uhr im Rahmen eines Pressegesprächs, in dem er klar machte, wie groß die Sorgen der heimischen Industrie sind - nicht nur in Sachen Energie und auch bei der ins Stocken geratenen Versorgung mit Elektronikchips, sondern auch im Bereich der Fachkräfte.