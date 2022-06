Südtirolerin (103) kämpft seit Jahren um Pass

SPÖ und Arbeiterkammer preschten mit Kritik an der Vergabe der Staatsbürgerschaft vor, der Präsident meinte: Die Hürden dafür seien „zu hoch“. Stimmt nicht, konterte die ÖVP und verwies auf die Steigerung an Einbürgerungen im vergangenen Jahr und heuer. Doch was sind die Fakten? Und wie kommt man denn überhaupt an den begehrten rot-weiß-roten Pass?