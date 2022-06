Freizeit & Sport stehen in Wolfsberg im Fokus

Einstimmige Beschlüsse gab es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wolfsberg, unter anderem für die Änderung der Marktordnung. Demnach wird der Schönsonntagsmarkt wieder in der Innenstadt abgehalten. Bürgermeister Hannes Primus: „Das wird für eine weitere Belebung sorgen.“ Weiters haben die Mandatare einen weiteren Schritt zur Realisierung der 31 Kilometer langen Mountainbikestrecke in Preims – vom Bahnhof über das Bischofseck zurück in die Stadt – beschlossen. Der Vertrag mit den Weggemeinschaften wurde ergänzt, indem der Tourismusverband für die Wegerhaltung zuständig ist. Vizebürgermeister Alexander Radl: „Die Strecke wird bereits genutzt. Beschilderungen, Übergänge sowie die Tore für Kuhweiden sind errichtet worden.“