Security muss Wohnhaus in Klagenfurt bewachen

Nächtliche Aktivitäten in der Tiefgarage machen Mietern in einer Wohnanlage in Klagenfurt zu schaffen. An Autos wurden von Unbekannten Schäden verursacht, Feuerlöscher entleert. Das Problem trat schon vor zwei Jahren auf. Damals bot der Eigentümer den Bewohnern an, einen Wachdienst zu beauftragen. Doch nur 4,75 Prozent der Bewohner waren dafür; wohl wegen der Mehrkosten von 30 bis 50 Euro im Monat.