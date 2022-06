Ex-Weltmeister Rosberg aus Fahrerlager verbannt

In der letzten Saison reichte noch ein negativer PCR-Test für einen Zugang in das Fahrerlager, doch heuer müssen alle, die ins Paddock wollen, ein Impfzertifikat nachweisen. Und das konnte Rosberg offenbar ausgerechnet in seiner Wahlheimat Monaco nicht! Weshalb der 36-jährige Deutsche von den Ordnern abgewiesen wurde und für Sky-England nicht aus nächster Nähe berichten konnte.