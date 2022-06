E-Ladestation wurde zur Strafzettelfalle

E-Autos liegen im Trend. Doch beim Aufladen müssen Autofahrer, die elektrisch unterwegs sind, aufpassen, sonst riskieren sie einen Strafzettel. So passiert an der Ladestation Ecke Fadingerstraße/Bethlehemstraße in Linz. Josef W. stellte sein Fahrzeug zum Auftanken im Halte- und Parkverbot ab, von dem Elektroautos während der Ladezeit ausgenommen sind. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, fand er einen Strafzettel an der Windschutzscheibe, weil er keinen Parkschein für die gebührenpflichtige Kurzparkzone gelöst hatte. 32 Euro soll er zahlen. „Warum soll ich für die Kurzparkzone zahlen, wenn ich im Halte- und Parkverbot stehe? Ich werde gegen diese Strafe Einspruch erheben.“