400 Vorarlberg Soldaten kämpften im Hochgebirge

Ein Kaltlufteinbruch just am Tag der Abschlussübung verlangte viel von den Soldaten ab. „Regen, Nebel, Kälte, das zehrt an den Kräften und hat unseren Übungsablauf natürlich beeinflusst“, erklärt Michael Köck, Kommandant des Bataillons zur besonderen Herausforderung: „Dennoch: wir haben auf dieser Übung viel gelernt. Ich gratuliere meinen Soldaten zu dieser Leistung und der Ausdauer auch bei widrigen Verhältnissen.“