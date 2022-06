Russell und Hamilton bekommen neues Mercedes-Logo

Die achtfachen Team-Weltmeister demonstrieren damit öffentliche Unterstützung für die Gemeinschaft der LGBTQ+ (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer und alle Weiteren). So wird der bekannte Mercedes-Stern auf der Nase der Autos an den Grand-Prix-Wochenenden in Aserbeidschan, Kanada und Großbritannien (alle Rennen live bei sportkrone.at) zum „Pride Star“.