Hunderte Supermärkte mit Gift-Anschlägen erpresst

Per Mail-Erpressungs-Briefen in englischer Sprache drohte ein vorerst Unbekannter damit, Lebensmittel und Getränke per Injektionen mit Zyanid und Rattengift zu versetzen – sollten diese nicht die geforderten Geldsummen in Form der Internetwährung Bitcoin überweisen. Als Untermauerung seines Vorhabens übermittelte er zudem ein Vorführvideo.