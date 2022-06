Es bleibt wechselhaft trotz sommerlichen 29 Grad

Am Freitag muss vor allem an der Alpennordseite weiterhin mit Regen gerechnet werden. Aber auch im Norden und im Osten sind zeitweise Regenschauer zu erwarten. Im Westen des Landes bleibt es weitgehend trocken und auch die Sonne überwiegt am Nachmittag. Im Norden und Osten lockern die Wolken ebenfalls langsam auf. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 24 Grad.