„Ich kann die geopolitische Lage nicht ändern“

Wie wird das Thema intern in der Golfszene behandelt?

Veränderungen sorgen immer für Diskussionen und das ist auch ok so. Allerdings ist auch jeder Spieler auf der PGA Tour und DP World Tour in einer anderen persönlichen Situation und muss diese Möglichkeit individuell beurteilen. Grundsätzlich sollen die Events als zusätzliches Produkt zu den aktuellen Touren positioniert werden und wir Spieler nicht an der Teilnahme an anderen Turnieren gehindert werden.