Johnson will Schlussstrich unter Personaldebatte

„Auf der Seite hart arbeitender Briten“

Johnson hatte vor der Kabinettssitzung am Dienstag beteuert, dass die Regierung auf der Seite hart arbeitender Briten und Britinnen stehe und mit der Arbeit fortfahren würde. „Dies ist eine Regierung, die das leistet, was den Menschen in diesem Land am meisten am Herzen liegt“. Rückenwind bekam Johnson am Dienstag vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er freue sich, dass Johnson als Freund der Ukraine erhalten bleibe. Ein neues Misstrauensvotum braucht der Minister wahrscheinlich ein Jahr lang nicht mehr befürchten. So lange ist laut den parteiinternen Regeln kein weiteres möglich, obwohl ein Abgeordneter einwandte, dass dies geändert werden könne.