Nach Olympia-Skandal: Mindestalter wird erhöht

Das Mindestalter im Eiskunstlauf wird bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d"Ampezzo auf 17 Jahre angehoben. Der Kongress des Eislauf-Weltverbandes ISU verabschiedete die neue Altersgrenze am Dienstag in Phuket mit 110:16 Stimmen. Das Limit wird schrittweise eingeführt. In der Saison 2023/24 dürfen 16-Jährige antreten und im Winter darauf nur 17 Jahre alten Läuferinnen und Läufer.