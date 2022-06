Millstätter See: SUP Paddler rettete Schwimmerin

Als die Mannschaft in Seeboden angekommen ist, stellte sich heraus, dass die in Not geratene Schwimmerin bereits durch einen zivilen SUP-Paddler an Land gebracht worden war. „Der Mann war bereits wieder weg, als wir eintrafen. Die Frau war unverletzt am Ufer. Zum Glück hatte sie ihre Schwimmboje dabei. Wenn man allein schwimmen geht, sollte man so etwas immer dabei haben. Das ist ganz wichtig“, betont Kremmer.