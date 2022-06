Nach Biss einer Kreuzotter nicht Held spielen!

Es gibt auch noch die Hornotter

In Österreich gibt es noch eine zweite giftige Schlangenart, die Hornotter, auch Sandviper, Hornviper oder Sandotter genannt, ist die giftigste Schlangenart in Mitteleuropa. Hauptsächlich lebt sie in Kärnten und der Steiermark. Man hat aber auch schon Exemplare in Tirol und im Burgenland gesichtet. Gut zu erkennen ist sie an dem Horn an der Nasenspitze.