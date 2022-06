Sextape-Affäre: Benzema gibt sich geschlagen

Der französische Fußballstar Karim Benzema hat auf die Berufung gegen seine Verurteilung in der Sexvideo-Affäre verzichtet. Sein Anwalt Hugues Vigier bestätigte der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht auf Samstag, dass der 34-jährige Fußballer seine Strafe zu einem Jahr auf Bewährung akzeptiert. In der Affäre ging es um einen Erpressungsversuch gegen Benzemas ehemaligen Mannschaftskollegen Mathieu Valbuena.