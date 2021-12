Mehr Offenheit für das Tabu-Thema Regelbeschwerden

„Ich leide unter Regelbeschwerden. Früher dachte ich immer, dass ich damit alleine bin.“ So beginnt Lisa Reisinger das Video, in dem sie ihr Unternehmen femitale vorstellt. Für die 30-Jährige aus Engelhartszell ist ein Gespräch über Regelschmerzen mittlerweile so normal wie wenn sie über das Wetter oder ein Treffen mit Freunden plaudern würde. Was nicht selbstverständlich ist: Denn Menstruationsbeschwerden sind bei Frauen zwar völlig natürlich und normal, trotzdem sind sie nach wie vor ein echtes Tabuthema.