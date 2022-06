Lifebrain-Belegschaft droht neue Kündigungswelle

Das Corona-Testlabor Lifebrain hat neuerlich das AMS-Frühwarnsystem ausgelöst - und zwar bereits am 24. Mai, wie am Donnerstag bekannt wurde. „Die Belegschaft ist somit beim AMS zur Kündigung angemeldet“, hieß es in einer E-Mail vonseiten des Betriebsrats. Wie viele Mitarbeiter genau betroffen sind, ist noch unklar.