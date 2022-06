Explosion in Bergwerk: 14 Kumpel verschüttet

Bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk sind in Kolumbien 14 Kumpel verschüttet worden. „Wir verlieren nicht den Glauben und die Hoffnung, dass diese 14 Menschen, die dort eingeschlossen sind, lebend gefunden werden können“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Zulia an der Grenze zu Venezuela am Dienstag dem Sender RCN.