Kroatien-Teamchef verlässt Team wegen Todesfalls

Der 55-Jährige erfuhr die tragische Neuigkeit am Dienstag nach dem Training und machte sich unmittelbar danach auf den Weg in seine bosnische Heimatstadt Livno, wo für Mittwoch das Begräbnis geplant war. Laut der kroatischen Zeitung „Jutarnji list“ soll Dalic dennoch am Freitag in Osijek im Nations-League-Spiel gegen Österreich an der Linie stehen.