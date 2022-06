Neunjährige in USA von Puma schwer verletzt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP wehrte sich das Mädchen, während ihre Freunde wegliefen. Erwachsene seien zu Hilfe geeilt und hätten die Neunjährige blutüberströmt vorgefunden. Per Hubschrauber sei das Mädchen anschließend „mit vielen verschiedenen Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht“ in ein Krankenhaus gebracht und operiert worden, berichtete der Onkel.