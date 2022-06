Kommt das Aus für Fiaker in der Innenstadt?

Der Wiener Tierschutzverein hat eine Petition gegen den Fiaker-Betrieb in der Innenstadt gestartet. Die Umgebung in der Stadt mit unebenem Kopfsteinpflaster, Lärm und hektischem Personen- und Autoverkehr sei für sensible Tiere wie Pferde nicht artgemäß, heißt es. In Kombination mit extremer Hitze bedeute dies zusätzliche Qualen und Leid.