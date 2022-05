Pilot bei Flug von NYC nach Rom eingeschlafen?

Ein Langstreckenflug von New York nach Rom hat in Italien für Aufsehen gesorgt und den Piloten seinen Job gekostet. Dem Kapitän wird vorgeworfen, beim Überflug über Frankreich am frühen Morgen des 1. Mai eingeschlafen und nicht erreichbar gewesen zu sein - er bestreitet das und gab einen technischen Defekt für seine Unerreichbarkeit an. Passagiere seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es „klar und rigoros“ seitens der Fluggesellschaft.