Mechaniker fälscht Pickerl für Freund: Prozess!

Eine rollende Zeitbombe mit diversen Mängeln und defekten Bremsen war der Lieferwagen eines vorbestraften Türken. Weil der Mann trotzdem ein Pickerl für den Klein-Lkw haben wollte, wandte er sich an einen Freund. Der konnte ihm zwar nicht unmittelbar weiterhelfen, stellte jedoch den Kontakt zu einem Mechaniker in einer burgenländischen Werkstatt her.