Benzinpreise in den USA auf Rekordniveau gestiegen

In den USA, wo am Montag der Memorial Day begangen wurde, kletterten die Benzinpreise am bundesweiten Feiertag auf Rekordhöhe. Verbraucher zahlten an den Tankstellen weit über vier US-Dollar für eine Gallone. Um die Entwicklung zu dämpfen, denkt das Weiße Haus über einen Exportstopp für Ölprodukte nach. Experten erwarten sogar noch weitere Preissteigerungen bis zum Ende des Sommers.