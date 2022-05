Schumacher bedankt sich nach Horror-Crash bei Fans

Via „Sky“ hatte Schumacher gemeint: „Was das Tempo angeht, waren wir da. Es ging nur darum, das Auto auf der Strecke zu halten. Ich war leider nicht in der Lage, das zu tun.“ Und: „Ich weiß nicht, was da genau passiert ist.“ Inzwischen scheint klar: Die sogenannte „Überlebenszelle“, auch als Monocoque bekannt, dürfte Schumacher bei dem Unfall das Leben gerettet haben. Die Zelle besteht aus Carbonfaser und schützt die Fahrer bei einem heftigen Aufprall. Nicht auszudenken, wie der Crash ausgegangen wäre, wenn das Monocoque - wie früher - noch aus Blech beständen wäre.