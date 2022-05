Die Feldkircher Eishockey-Cracks werden Pioniere

Die Katze ist aus dem Sack! Vorarlbergs Vertreter geht in der ICE Hockey League tritt unter dem Namen „Pioneers Vorarlberg“ in die erste Saison. Und hoffentlich auch noch in ein paar weitere. Mit dem Namen soll in Vorarlberg ein Eishockey-Pionierprojekt gestartet werden, das in den nächsten Jahren „altgewohnte Erfolge“ im Ländle wieder aufleben lässt.