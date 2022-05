Rührend: Das will Ed Sheeran für die Queen machen

Ab Donnerstag steht in London alles im Zeichen der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II., die seit 70 Jahren über ihr Volk regiert. Das Königreich feiert vier Tage lang, wobei es mit der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ losgeht. Ein Gottesdienst ist am Freitag geplant. Am Samstag lassen es zahlreiche Musikgrößen vorm Buckingham-Palast beim „Jubilee“-Konzert so richtig krachen und am Sonntag soll in allen Straßen und Gassen des Landes ausgelassen gefeiert werden.