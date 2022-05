„Wir sind Wien“-Festival startet ab heute durch

Stefanie Sargnagel liest am 18. Juni im 18. Bezirk aus ihrem neuen Buch „Dicht“ und wird dabei musikalisch von Euroteuro begleitet. Musikalisch ist von Jazz über Hip-Hop, Pop und Indie quer durch Wien alles gegeben. Beim Format „Austroschwarz in Concert“ setzten People Of Colour wie etwa At Pavillon heimische Austropopklassiker in einen völlig neuen Kontext. Nicht vergessen wird im Programm natürlich auf die bereits traditionellen Baulücken-Konzerte, die längst zum Wiener Standard zählen. Fotograf Clemens Schneider hat die Hunde von Prominenten würdig in Szene gesetzt und beleuchtet diese am 1. Juni in seinem einzigartigen Fotoprojekt.