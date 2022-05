Flaschendiebe versteckten Spirituosen in Waldstück

Schon Anfang April hielt die Polizei im Pinzgau einen verdächtigen Pkw mit polnischem Kennzeichen an. Es stellte sich heraus, dass ein 30-jähriger und ein 28-jähriger Georgier auf dem Weg in ein Depot in einem Waldstück in Kaprun waren. An dem Ort entdeckten die Beamten 187 Flaschen teils hochwertiger Spirituosen.