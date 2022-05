Drogendealer in Bischofshofen geschnappt

Augenzeugen verständigten am Sonntag die Polizei, dass vor einer Arztpraxis in Bischofshofen augenscheinlich gerade mit Drogen gedealt werde. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich mehrere verdächtige Personen vor Ort. Bei einem 20-jährigen Kroaten stellten die Beamten 40 Gramm Cannabis sicher, das in zehn Plastikpäckchen aufgeteilt war. Der mutmaßliche Dealer wird wegen Erwerb, Besitz, Konsum und Weitergabe von Suchtgift angezeigt.