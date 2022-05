Laverne Cox: Transgender-Barbie zum 50. Geburtstag

Seit sie 2013 ihre wiederkehrende Rolle in „Orange Is the New Black“ begann, ist Laverne Cox zu einem bekannten Gesicht und Namen geworden. Die Schauspielerin und ausgesprochene LGBTQ+-Anwältin hat das Eintreten für die Rechte von Transsexuellen zu einem Markenzeichen ihrer öffentlichen Persönlichkeit gemacht.