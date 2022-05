Dälek: Spannender Hip-Hop einmal ganz anders

Dälek ist es gelungen der Rap-Musik völlig neue textliche und strukturelle Dimensionen zu verleihen. Auf ihrem neuesten Album „Precipice“ entfesseln Dälek ein Werk, das vor Wut und Kraft nur so strotzt. Die Produktion, die sich über zehn Tracks erstreckt, gehört zu den schwersten im Katalog der Bandgeschichte. Das Album beginnt wie ein Alarmsignal mit „Lest We Forget“, einem kurzen, aber fesselnden Ambient-Stück, das in einer dicken Schicht aus Verzerrung pulsiert - ‘‘Precipice‘‘ steht in der langen Tradition des revolutionären Hip-Hop und schafft neue Kadenzen, die in stürmischen Zeiten geboren sind. Seit den frühen Tagen stehen sie beim Label Ipecac Recordings unter Vertrag, dem Label des Faith-No-More-Masterminds Mike Patton.