Böhmermann bringt Polizisten in Erklärungsnot

In Sachsen-Anhalt hieß es in einer Mitteilung der Magdeburger Polizei: „Nach bisherigen Erkenntnissen ist hier die Entgegennahme einer Strafanzeige seinerzeit unterblieben.“ Der Sachverhalt werde „gründlich und umfassend untersucht“. Die Ermittlungen in dem konkreten Fall dauerten an, hieß es. Auch aus anderen Ländern gab es Reaktionen zu den Recherchen - etwa für die Polizei in Hessen gab es Lob in der Sendung. „In elf Minuten war alles erledigt. So einfach kann es gehen“, resümierten die Polizei-Tester vom „ZDF Magazin Royale“.