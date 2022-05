Polizei eskortierte verletzten Feuersalamander

Amphibie bald wieder gesund

Mittlerweile befindet sich das streng geschützte Tier wieder am Weg der Besserung. „Der Fuß wird wieder nachwachsen“, zeigt sich Happ zuversichtlich. Die junge Beamtin erkundigt sich jeden Tag bei Helga Happ nach dem Befinden des Feuersalamanders. „Wenn sie noch in Kärnten ist und wenn er wieder gesund ist, werden wir ihn gemeinsam an der Fundstelle im Bärental wieder in die Freiheit entlassen.“