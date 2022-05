Überraschend: Gemeinde Lech kündigt Bauamtsleiter

Die Diskussionen am Arlberg dürften also nicht so schnell verstummen. Das neue Gemeindezentrum hat nicht nur optisch einen Keil in das Ortsbild getrieben, sondern auch die Dorfgemeinschaft in zwei Lager geteilt. Den Gegnern des Projekts fehlt es nicht an „Munition“: Nach wie vor gibt es kein schlüssiges Nutzungskonzept, zudem drohen die Kosten den ursprünglichen Budgetrahmen zu sprengen.