Hurra, hurra, die Schule brennt!

Lob für die Schüler

Auch die anwesenden Feuerwehrkameraden lobten die Schüler dafür, wie diszipliniert sie sich während der Evakuierung verhalten haben: „Rasch und ruhig euren Lehrern folgen, das habt ihr sehr gut gemacht.“ Als Belohnung durften die Buben und Mädchen dann nicht nur die ausgerückten Einsatzfahrzeuge der Florianis ganz genau in Augenschein nehmen, sondern sogar selbst mit einem Wasserschlauch „Löschversuche“ unternehmen, was ihnen sichtlich großen Spaß machte. Bürgermeister Thomas Kittelmann war mit dem Ablauf der Übung ebenfalls zufrieden und nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Feuerwehr zu bedanken: „Ihr leistet in Eurer Freizeit wichtiges, vielen Dank dafür.“