Profi am Werk: Der Mann für den guten Ton

Andi Fitz hat zwei Leidenschaften: Elektrotechnik und Musik. Und diese verbindet er in seiner Ein-Mann-Firma „Sound Service“ als Beschallungsunternehmer, Bühnentechniker und Sound-Mischer ideal. Aber von Anfang an: Andi besuchte einerseits die HTL und saß andererseits liebend gern hinter seinem Schlagzeug. „Es war naheliegend, dass ich Musik und Technik verbinde“, so der gebürtige Lustenauer. Künstlerisch fand er seine Heimat in der „Neue-Deutsche-Welle“-Band „Sturmfrei“, die durchaus regionale Erfolge verbuchte - zum (Über)Leben reichte es aber nicht. Als Mitarbeiter im „Musikhaus Kaufmann“ und im „Tonstudio Mäser“ konnte er dies aber sehr wohl und lernte zudem so ziemlich alles, was es in Sachen Instrumente, Anlagen, Sound und Mix zu wissen gibt.