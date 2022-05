Investor-Millionen: Eine unendliche Geschichte

War dieses Knallen Freitagnachmittag ein Sektkorken? Die Stimmung rund um den Schulden-Klub Wacker war am Fenstertag so gut wie schon ewig nicht mehr. Weil die so lange erhofften Millionen des Stuttgarters Thomas Kienle nun endlich freigegeben worden sein sollen. Präsident Kevin Radi bestätigte das. In Innsbruck kreiste zudem das Gerücht von einem angeblichen Überweisungsbeleg. „Den gibt es noch nicht“, verneinte Radi.