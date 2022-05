FC Wacker Innsbruck: Versprechen Ende nie

Außer...

Wacker-Trainer Michael Oenning hat vor der Abreise nach St. Pölten den verbliebenen Spielern versichert: „Es wird keinen Konkurs geben, auch nicht bei der GmbH. Es geht weiter.“ Und auch Präsident Kevin Radi kommunizierte am Mittwoch intern, dass man „zu 99,9 Prozent“ gerettet sei. Das Investoren-Geld sei verfügbar, man werde die Außenstände begleichen - und so auch ohne Lizenz die GmbH retten, um mit den alten Partnern in der Regionalliga neu zu starten. Leidgeprüfte Angestellte meinten nach dieser x-ten Ankündigung: „Ich glaub’s erst, wenn’s Geld am Konto ist.“