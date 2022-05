AUA bietet ab Klagenfurt Flüge in acht EU-Städte!

Reisepakete, Wien und Griechenland

Austria Airlines fliegt Klagenfurt und Wien mittlerweile wieder 13-mal in der Woche an. Durch die idealen Flugzeiten können viele Destinationen mit nur kurzem Aufenthalt in Wien erreicht werden. Das Reisebüro Hitreisen hat mit der AUA eine Kooperation. Ingo Hitzenhammer bietet mit diesen Flügen fertige Reisepakete für drei bis vier Tage an.