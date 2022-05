„Neuer Top Gun viel schneller und gefährlicher“

Bilder, die in den 80ern nie möglich gewesen wären

Eines steht fest: Die Flugszenen sind spektakulärer als im Vorgänger, weil die Darsteller dafür in echten F18-Kampfjets mitflogen, wodurch die Action authentischer wirkt als bei den Rückwandprojektionen der 80er und weil sich die Kameratechnik weiterentwickelt hat. So sind in der Fortsetzung Bilder zu sehen, die in den 80ern nie möglich gewesen wären. Der 2012 verstorbene Tony Scott hätte sicher seine Freude daran gehabt. Für diese Bildgewalt gilt: je größer die Leinwand, desto besser.