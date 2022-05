Waffen gibt es bei uns nur mit „Psycho-Test“

Der Amokschütze (18) von Texas ermordete 19 Volksschulkinder und zwei Lehrerinnen. Die USA und der dort vorherrschende Trend zum privaten Waffenbesitz rufen erneut Kritiker auf den Plan. Und auch wenn Vorfälle wie jene in den Vereinigten Staaten so gut wie nie in Österreich vorkommen, fällt auf: Auch hierzulande wird aufgerüstet.