Nepp gegen Maske in Öffis und die Impfpflicht

Der Chef der FPÖ Wien, Dominik Nepp, hält die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien für übertrieben. Er appelliert an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Außerdem sei die Impfpflicht langfristig der „falsche Weg, der konsequent weitergangen wird“ - und zwar auf Bundesebene bzw. in Wien.