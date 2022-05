Vandalen zerstörten Blumenbeete in Villach

Jährlich kümmert sich die Abteilung Stadtgrün der Stadt Villach liebevoll um die Blumenbeete in der Villacher Innenstadt. Doch als die Mitarbeiter am Freitagmorgen in der Freihausgasse und am Standesamtsplatz die Blumenbeete sahen, herrschte großes Kopfschütteln. „Die aufwändig gestalteten Blumenbepflanzungen wurden vernichtet“, teil Stadtgrün-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig mit.